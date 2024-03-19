​Раноккия: «Мне очень нравится Пиоли»

Бывший защитник миланского «Интера» Андреа Раноккия нахваливает Стефано Пиоли, он признался, что ему очень нравится наставник «Милана»:

- Это тренер, который очень нравится мне. В «Милане» много новых игроков и он справляется с ними не хуже, чем Аллегри. Я не вижу замены для Пиоли в «Милане». Чтобы менять тренера, над приметить замену. А сейчас я не вижу тренера, который в таких условиях сможет проделать такую же работу. Он отлично готовит команду, ясно общается с игроками и к нему не может быть вопросов, - цитирует слова Раноккии pianetamilan.it.

Пиоли руководит «Миланом» с 2019 года.