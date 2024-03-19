​«Лацио» - лидер Серии А по «пробегу»

В римском «Лацио» сменился главный тренер и журналисты вовсю сравнивают статистические данные, дабы понять - эффективно ли работал Маурицио Сарри или нет. К нему были вопросы с точки зрения тактики, но по параметрам бега в «Лацио» было все в порядке - об этом свидетельствуют свежие цифры «пробега», в среднем игроки клуба за матч в Серии А пробегают суммарно 115,197 км.

Второй в этом списке идет «Аталанта», 113,976 км в среднем за матч на всю команду. Третье место у «Болоньи», 113,656 километров.

Напомним, что после 29 туров Серии А «Лацио» идет на девятом месте в турнирной таблице.