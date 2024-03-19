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Чемпионат Италии. Серия А

​Тотти: «Пеллегрини заслужил капитанство в «Роме»

19 Марта 2024 • 04:46 Комментировать

Бывший капитан и лидер «Ромы» Франческо Тотти, проведший в клубе всю свою карьеру, оценил выбор Лоренцо Пеллегрини в качестве нового капитана команды. Он считает этот выбор оправданным.

- После де Росси трудно было найти нового капитана, я и раньше считал, что Пеллегрини достоин этой роли, и сейчас убеждаюсь в этом. Он в отличной форме, - цитирует слова Тотти pianetamilan.it.

Напомним, что Тотти закончил карьеру в 2017 году. Пеллегрини выступает за «Рому» как раз с 2017 года, ранее он защищал цвета «Сассуоло». В том же году он начал свои выступления в составе итальянской сборной по футболу.


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