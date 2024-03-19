Тотти: «Милан» уже не тот»

В четвертьфинале Лиги Европы «Роме» предстоит сыграть с «Миланом», и бывший лидер римского клуба Франческо Тотти считает, что футболистам «Ромы» не стоит испытывать пиетет перед соперником. По его мнению, «Милан» нынче уже не тот, что раньше, а потому можно рассчитывать на успех в противостоянии с ним.

- Чем дальше, тем сложнее, соперники все лучше. «Милан» неплох, но я думаю, что «Рома» может пройти их. Это уже не тот «Милан», что ранее, даже несмотря на свой европейский ДНК, - цитирует слова Тотти pianetamilan.it.

Первый матч этих команд состоится 11 апреля, ответный - через неделю.