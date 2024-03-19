​«Милан» увеличит своё предложение по Шиманьски

Мы уже сообщали о том, что итальянский «Милан» положил глаз на бывшего футболиста московского «Динамо» Себастьена Шиманьски, который сейчас выступает за турецкий «Фенербахче».

Правда, первое предложение в 18 миллионов евро показалось туркам несерьезным, однако «Милан» не отказывается и готов увеличить свою новую оферту. В конкурентах «Милана» на услуги игрока ходят также соотечественники из «Наполи», а также англичане из «Тоттенхэма». Об этом сообщает турецкое издание Aksam.

Польский футболист выступал за московское «Динамо» целых четыре года - с 2019 по 2023 года.