«С Жиру бесится» - подтвердился интерес клубов МЛС к французскому нападающему

Как мы уже сообщали пару дней тому назад, подтвердился интерес МЛС к Оливье Жиру. Тепепь об этом сообщает и авторитетное итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, к переезду в Соединенные Штаты Америки Жиру склоняет и его друг Златан Ибрагимович, который в прошлом поиграл в Америке, но затем вернулся в Европу. Выступления в МЛС позволят Жиру заработать хорошие деньги под конец своей карьеры, особенно с учетом семейного положения и четверых детей.

Оливье Жиру выступает в составе «Милана» с 2021 года, ранее он много лет играл в английской Премьер-лиге в составе лондонских клубов «Арсенал» и «Челси».