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«Реал» выбрал топ-новичка в оборону слухи

18 Марта 2024 • 23:23 Комментировать (1)

Одна из задач «Реала» на трансферное лето заключается в усилении оборонительной линии. Как стало известно TodoFichajes, мадридский гранд активизировал контакты с «Интером» по защитнику Алессандро Бастони. «Сливочные» хотят видеть 24-летнего футболиста в своих рядах.

«Интер» не готов рассматривать предложение по Бастони, если сумма будет ниже 65 миллионов евро. При этом «Реал» установил лимит по сделке в 50 миллионов. В общем, пространства для переговоров ещё много.

В сезоне 2023/2024 Алессандро Бастони провёл 31 официальный матч. На счету защитника один гол и два результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Алессандро Бастони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
18 Марта 2024 в 23:47
За Басто - 80-90 млн не менее. Но, такие игроки самим нужны…..
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