Одна из задач «Реала» на трансферное лето заключается в усилении оборонительной линии. Как стало известно TodoFichajes, мадридский гранд активизировал контакты с «Интером» по защитнику Алессандро Бастони. «Сливочные» хотят видеть 24-летнего футболиста в своих рядах.

«Интер» не готов рассматривать предложение по Бастони, если сумма будет ниже 65 миллионов евро. При этом «Реал» установил лимит по сделке в 50 миллионов. В общем, пространства для переговоров ещё много.

В сезоне 2023/2024 Алессандро Бастони провёл 31 официальный матч. На счету защитника один гол и два результативных паса на партнёров.