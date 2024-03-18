Несмотря на плохие результаты, «Ювентус» не планирует расставаться с главным тренером Массимилиано Аллегри до завершения сезона. Если отставка специалиста и случится, то в межсезонье, пишет CalcioMercato.

Отмечается, что Аллегри может сохранить пост, хотя одной победы в Кубке Италии не будет достаточно.

По данным источника, в «Ювентусе» думают и о финансах – отставка Аллегри будет дорогой, ведь зарплата всего штаба составляет 20 миллионов евро в год. Это одна из причин, по которой «старая синьора» не спешит увольнять тренера.

Попадание в Лигу чемпионов сделало бы приемлемым выплату компенсации Аллегри и его ассистентам, однако туринцам даже при таком раскладе придётся договариваться со специалистом.

Названы два претендента на должность главного тренера «Ювентуса»