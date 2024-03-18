Защитника «Интера» Франческо Ачерби обвиняют в расизме в отношении игрока «Наполи» Жуана Жезуса. Миланский клуб принял во внимание заявление ФИФА, а также тот факт, что ФИФА и Ачерби договорились, что игрок не выступит за сборную Италии в марте.

«Интер» встретится с игроком как можно скорее, чтобы пролить свет на точные детали произошедшего», - говорится в заявлении «нерадзурри».

Напомним, что в воскресный матч чемпионата Италии между «Интером» и «Наполи» завершился вничью со счётом 1:1. Команда Симоне Индзаги продолжает уверенно лидировать в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

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