Тренер сборной Сербии прокомментировал отказ Свилара ехать на весенний сбор

Драган Стойкович, рулевой национальной сборной Сербии прокомментировал отказ основного голкипера «Ромы» Миле Свилара от вызова в стан команды.

«Мы ничего не потеряли, это его решение, не буду вдаваться в подробности, дело личное. Давайте дадим парню сделать карьеру», - цитирует Стойковича Telegraf.rs.

Напомним, что в эту мартовскую паузу на сборные команда Сербии сыграет против сборной России 21 марта и против сборной Кипра 25 марта. На Евро-2024 сербы сыграют в группе с командами Англии, Дании и Словении. Основным голкипером сербской команды является Ваня Милинкович-Савич, игрок «Торино».

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