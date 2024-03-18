Агент Ачерби прокомментировал обвинения в расизме

Федерико Пасторелло, агент центрального защитника миланского «Интера» Франческо Ачерби, прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента. Защитник «Наполи» Жуан Жезус обвинил итальянца в оскорблениях на расовой почве. Из-за этого Франческо уже исключили из заявки сборной Италии на ближайшие товарищеские матчи.

«Мой клиент не оскорблял Жезуса на расовой почве», – коротко ответил Пасторелло в беседе с Calciomercato.

Отметим, что Ачерби также может быть дисквалифицирован на 10 матчей в чемпионате Италии. Миланский «Интер» выпустил официальное объявление, где заявил о том, что скоро постарается разобраться в ситуации.