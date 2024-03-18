Названы два претендента на должность главного тренера «Ювентуса»

В «Ювентусе» недовольны последними результатами, поэтому рассматривают возможность смены главного тренера в летнее межсезонье. О том, что Массимилиано Аллегри может покинуть тренерское кресло, в социальных сетях сообщает журналист Руди Галлетти.

Отмечается, что на вершине списка претендентов на пост главного тренера «Ювентуса» находятся Тьяго Мотта и Антонио Конте.

Мотта сейчас хорошо показывает себя у руля «Болоньи» - команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Что касается Конте, то он уже год не имеет тренерской работы после ухода из «Ювентуса».