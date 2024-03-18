​Кальцона: «Нам нужен волшебник»

В очередном, 29-м туре итальянского чемпионата «Интер» вел в счете в матче против «Наполи», но не смог удержать победный счет и итоге команды разошлись миром. Наставник «Наполи» Франческо Кальцона считает сей результат хорошим, так как у команды, по его словам, множество проблем, решить которые разом мог бы лишь волшебник.

- Для решения всех наших проблем нужен был бы волшебник. Тем не менее, я доволен выступлением команды, хотя хотелось бы быть точнее и жестче с соперником у чужих ворот, - цитирует слова Кальцоны calcionapoli1926.it.

В следующем туре «Наполи» сыграет с «Аталантой», этот матч пройдет тридцатого марта.