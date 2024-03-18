​Мерет: «Мы провели хороший матч»

В очередном, 29-м туре итальянского чемпионата «Интер» вел в счете в матче против «Наполи», но не смог удержать победный счет и итоге команды разошлись миром. События матча прокомментировал голкипер «Наполи» Алекс Мерет. Он считает, что его команда провела хороший матч, подтвердивший определенный прогресс все еще действующего чемпиона Италии в последнее время.

- Мы провели хороший матч, даже несмотря на то, что пропустили первыми. Мы не отказались от нашей игры и это принесло плоды во втором тайме. Забили, а могли даже выйти вперед. Мы должны быть довольны таким результатом в матче против такой мощной команды, - цитирует слова Мерета fcinter1908.it.