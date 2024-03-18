​Димарко: «Нет, никто не говорит о Скудетто, мы - взрослые люди»

В очередном, 29-м туре итальянского чемпионата «Интер» вел в счете в матче против «Наполи», но не смог удержать победный счет и итоге команды разошлись миром. События игры прокомментировал полузащитник «Интера» Федерико Димарко, он считает, что на выступлении его партнеров по команде сказался матч с «Атлетико», продлившийся 120 минут и серию пенальти.

- В первом тайме у нас был характер, мы действовали с позиции силы и мне жаль, что нам не удалось использовать больше голевых ситуаций. Наверное, сказались разочарование и усталость из Мадрида. Хотели выиграть, чтобы забыть неудачу, но получили гол, - цитирует слова Димарко fcinter1908.it.