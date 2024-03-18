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Чемпионат Италии. Серия А

​Симоне Индзаги: «Должен похвалить ребят - непохоже на то, что они отыграли перед этим 120 минут»

18 Марта 2024 • 03:36 Комментировать
Интер Милан
1:1
Наполи

В очередном, 29-м туре итальянского чемпионата «Интер» вел в счете в матче против «Наполи», но не смог удержать победный счет и итоге команды разошлись миром. Большой очковый отрыв в турнирной таблице позволяет Симоне Индзаги относиться к таким потерял чуть более снисходительно.

- Я поблагодарил ребят, они сыграли так, словно не было никаких 120 минут, сыгранных в Лиге чемпионов. Мы дали бой действующему чемпиону Италии, хотели выиграть одиннадцатый матч кряду, но не получилось. Таков футбол, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

В следующем туре миланскому клубу предстоит сыграть с «Эмполи».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги

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