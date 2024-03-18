​Пиоли: «Чувкуэзе нужно время»

Перешедший в прошлом году в «Милан» Самуэль Чувкуезе так и не стал игроком основного состава, вопреки ожиданиям. Тем не менее, он выходит на поле на замену и иногда даже забивает - это получилось у него в матче с «Вероной», в котором «Милан» выиграл со счетом 3:1. После матча Стефано Пиоли похвалил игрока и призвал предоставить ему больше времени для адаптации:

- Чуквуезе перешел в «Милан» из другого чемпионата, из другого клуба, там совсем другие запросы к футболистам. Он старается прогрессировать. Игроку нужно время. Я очень рад, что он забил гол, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.