«Наполи» стал первой командой, отобравшей очки у «Интера» в 2024 году

В 29-м туре чемпионата Италии «Интер» принимал действующего обладателя Скудетто «Наполи» и пытался продлить победную серию до 11 матчей. Маттео Дармиан и Лаутаро Мартинес в одной атаке дважды проверили голкипера, а Николо Барелла на добивании промахнулся. Второй момент в матче был уже на 43-й минуте. Алессандро Бастони с левого края штрафной выдал мяч под удар Дармиану, который в касание переправил мяч в дальний угол - 1:0, перерыв.

Мартинес справа ворвался в штрафную и целился в ближнюю часть ворот - парировано. Федерико Димарко из-за штрафной стрельнул в правый угол ворот, и здесь голкипер выручил. У гостей сработал корнер. После навеса Бастони не смог выбить мяч, а у левой штанги Жуан Жезус отправил мяч в цель - 1:1.

Отрыв «Интера» от второго места составляет 14 очков, «Наполи» идет седьмым.