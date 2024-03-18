Пиоли: «Леау и Тео - это впечатляющая пара»

В очередном, 29-м туре итальянского чемпионата «Милан» легко обыграл «Верону» - команда Стефано Пиоли победила со счетом 3:1. Вновь отлично проявили себя в матче лидеры «Милана» Тео Эрнандес и Рафаэл Леау - первый забил, второй активно содействовал партнерам в эпизодах с голами. Наставник «Милана» очень доволен игрой своих подопечных и нахваливает Тео и Рафаэла:

- У них исключительные технические характеристики, Тео и Рафа формируют феноменальный дуэт. Мы наслаждаемся их игрой. Они создают пространство и дают играть другим футболистам, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем, тридцатом туре чемпионата Италии, «Милану» придется сыграть с «Фиорентиной».