​Пиоли: «Мы создали много шансов»

В очередном, 29-м туре итальянского чемпионата «Милан» легко обыграл «Верону» - команда Стефано Пиоли победила со счетом 3:1. Наставник «россонери» прокомментировал итоги прошедшего матча, он считает, что выезды в Верону не бывают простыми, что показала и прошедшая встреча:

- Приезжать сюда - это почти то же самое, что класть палец в пасть волку. Они забили отличный гол, но и мы очень хорошо сыграли, много создали. Думаю, что это было очень хорошее выступление с нашей стороны, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем, тридцатом туре чемпионата Италии, «Милану» придется сыграть с «Фиорентиной».