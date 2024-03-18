​Тео Эрнандес приближается к рекорду Мальдини в «Милане»

В очередном, 29-м туре итальянского чемпионата «Милан» легко обыграл «Верону» на ее поле - команда Стефано Пиоли победила со счетом 3:1. Первый мяч в прошедшем матче забил французский защитник Тео Эрнандес, для него этот гол стал 27-м в составе «Милана», и это второй результат за всю историю клуба среди защитников «россонери».

Впереди лишь Паоло Мальдини, который забил 29 голов - у Эрнандеса есть все шансы нагнать Паоло уже в этом сезоне. И это станет новым рекордом клуба.

В следующем, тридцатом туре чемпионата Италии, «Милану» предстоит сыграть с «Фиорентиной», это случится 30 марта.