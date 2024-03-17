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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» продлил голевую серию в чемпионате Италии до 36 матчей

17 Марта 2024 • 23:42 Комментировать
Интер Милан
1:0
Наполи
1 1.58 X 4.30 2 5.90
2-й тайм

Сегодня, 17 марта, «Интер» принимает на своём поле «Наполи» в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

На данный момент «Интер» обыгрывает «Наполи» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча в игре стал Маттео Дармиан, который поразил ворота соперника на 43-й минуте.

Данный мяч позволил «Интеру» продлить внушительную голевую серию в чемпионате Италии, которая длится на протяжении 36 матчей. Последний раз миланский коллектив уходил с поля без забитого гола в апреле 2023 года.

Следить за ходом событий в матче «Интер» - «Наполи» вы можете в текстовой онлайн-трансляции, которая доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан

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