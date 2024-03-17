Гендиректор «Интера» рассказал, когда клуб продлит контракт с Лаутаро Мартинесом

В руководстве «Интера» раскрыли подробности переговоров с форвардом команды Лаутаро Мартинесом о продлении контракта.

Как заявил генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта, новое соглашение с аргентинским футболистом будет заключено в конце текущего сезона. По словам руководителя, игрок точно останется в стане «нерадзурри»

Напомним, что Мартинес выступает за итальянскую команду с 2018 года. В этом сезоне он провёл за «Интер» 36 встреч во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и тремя ассистами

Нынешний контракт нападающего рассчитан до конца июня 2026 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость Лаутаро составляет 85 миллионов евро.