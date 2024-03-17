«Милан» достиг отметки в 5000 забитых голов в Серии А

В воскресенье, 17 марта, «Милан» встречался на выезде с «Вероной» в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

Игра между командами завершилась победой подопечных Стефано Пиоли со счетом 3:1.

Как сообщает Opta, в данном поединке «Милан» смог достичь отметки в 5000 забитых мячей в Серии А. По данным источника, «россонери» стали лишь третьим коллективом, которому удалось отправить в сетку ворот соперников такое количество мячей. Первые два клуба — «Интер» и «Ювентус».

После 29 туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А, имея в своей копилке 62 очка.

30 марта «Милан» встретится на выезде с «Фиорентиной». Игра 30-го тура должна будет стартовать в 22:45 по мск.