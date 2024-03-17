«Интер» и «Наполи» озвучили стартовые составы на очную битву

Сегодня, 17 марта, «Интер» примет на своём поле «Наполи» в рамках 29-го тура чемпионата Италии.

Стартовый состав «Интера»: Зоммер (вр), Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Стартовый состав «Наполи»: Мерет (вр), ди Лоренцо, Ррахмани, Жуан, Оливера, Замбо-Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Распадори, Кварацхелия.

Встреча между «Интером» и «Наполи» должна будет стартовать в 22:45 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в первом круге «Интер» одолел на выезде «Наполи» со счетом 1:0.