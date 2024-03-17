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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист из Италии рассказал о причине переноса матча «Аталанта» - «Фиорентина» эксклюзив

17 Марта 2024 • 20:10 Комментировать
Аталанта
0:0
Фиорентина
отменен

Журналист из Флоренции Артуро Леончи в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился новостями о переносе матча 29-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной».

По его словам, перенос связан с проблемами со здоровьем у генерального директора «фиалок» Джо Бароне.

- Я думаю, что это связано с состоянием Джо Бароне. «Фиорентине» пришлось сделать остановку по пути на стадион, поэтому команда не смогла прибыть на игру вовремя и попросила о переносе. Сама ситуация еще развивается, но из надежных источников известно, что господин Бароне сейчас в больнице в Милане. Это вся информация, в которой можно быть уверенным наверняка. Я думаю, что у него аневризма мозга. И сейчас поступает информация, что он в критическом состоянии, на аппарате поддержания жизни. Так что новости сейчас очень плохие для всех, - сказал Леончи.


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Евро-Футбол.Ру,
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