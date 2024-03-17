Встреча 29-го тура чемпионата Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной» была перенесена на другой день. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

По данным СМИ, генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне почувствовал себя плохо и был срочно доставлен в больницу. На фоне этой ситуации клуб попросил перенести игру с «Аталантой» на другой день. Отмечается, что из-за ситуации с Бароне «Фиорентина» не смогла вовремя прибыть на стадион для проведения матча.

Игра 29-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Фиорентиной» должна была стартовать сегодня в 20:00 по московскому времени.