«Милан» оторвался от «Ювентуса», забив три мяча «Вероне»

После осечки «Ювентуса» «Милан» имел шанс уйти в отрыв по итогам встречи с «Вероной» в 29-м туре Серии А. После подачи с угла поля на дальнюю штангу Ноа Окафор бил под перекладину - парировано. Окафор помог Кристиану Пулишичу создать момент, удар пришелся в планку. В конце первого тайма Тео Эрнандес догнал мяч у лицевой линии и выполнил прострел, мяч срикошетил обратно, и Эрнандес с острого угла забил. Сразу после перерыва Окафор перехватил мяч, умчался к воротам и не смог переиграть вратаря, а Кристиан Пулишич добил - 0:2. Тейяни Нослин сходу в штрафной вколотил мяч в дальний нижний угол - 1:2. Рафаэл Леау едва не наказал защитника за грубую ошибку, оказался сам перед воротами и не попал в угол. После корнера у ворот «Вероны» Саму Чуквуэзе с подбора с линии штрафной вонзил мяч в сетку - 1:3.

«Милан» идет вторым с отрывом в три балла от «Ювентуса». Соперник - 15-й.