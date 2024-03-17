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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» оторвался от «Ювентуса», забив три мяча «Вероне»

17 Марта 2024 • 19:03 Комментировать
Верона
1:3
Милан

После осечки «Ювентуса» «Милан» имел шанс уйти в отрыв по итогам встречи с «Вероной» в 29-м туре Серии А. После подачи с угла поля на дальнюю штангу Ноа Окафор бил под перекладину - парировано. Окафор помог Кристиану Пулишичу создать момент, удар пришелся в планку. В конце первого тайма Тео Эрнандес догнал мяч у лицевой линии и выполнил прострел, мяч срикошетил обратно, и Эрнандес с острого угла забил. Сразу после перерыва Окафор перехватил мяч, умчался к воротам и не смог переиграть вратаря, а Кристиан Пулишич добил - 0:2. Тейяни Нослин сходу в штрафной вколотил мяч в дальний нижний угол - 1:2. Рафаэл Леау едва не наказал защитника за грубую ошибку, оказался сам перед воротами и не попал в угол. После корнера у ворот «Вероны» Саму Чуквуэзе с подбора с линии штрафной вонзил мяч в сетку - 1:3.

«Милан» идет вторым с отрывом в три балла от «Ювентуса». Соперник - 15-й.

Протокол игры  
Верона1:3Милан
  44'Эрнандес Тео (0:1)
  50'Пулишич Кристиан (0:2)
(1:2) Нослин Тейяни64'  
  79'Чуквуэзе Саму (1:3)
Монтипо ЛоренцоСентонз ФабьенКоппола ДиегоДавидович Павел 57' (Митрович Стефан ( 57') Кабаль Хуан 76' (Винагре Рубен ( 76') Дуда ОндрейСердар Суат  6' 46' (Силва Даниэл ( 46') Суслов ТомашФолоруншо Майкл 57' (Свидерски Кароль ( 57') Лазович Дарко 57' (Маньяни Джанджакомо ( 57') Нослин Тейяни
Запасные: Матеус ЧарлисБонаццоли ФедерикоКьеза МаттиаТчатчуа ДжексонТавшан ЭлаисПерилли СимонеБелахяне Реда
Меньян МайкКалабрия ДавидеКалюлю Пьер 46' (Габбия Маттео ( 46') Томори Фикайо  30' 84' (Кьяер Симон ( 84') Эрнандес Тео  45'Беннасер ИсмаэльРейндерс Тиджани  87'Пулишич Кристиан 66' (Муса Юнус ( 66') Лофтус-Чик Рубен 66' (Жиру Оливье ( 66') Леау РафаэлОкафор Ноа 74' (Чуквуэзе Саму ( 74')
Запасные: Спортьелло МаркоТиав МаликТерраччано ФилиппоАдли ЯсинЙович ЛукаФлоренци АлессандроНава Лапо
17 марта. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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