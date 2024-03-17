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«Интер» работает над контрактами для Индзаги и двух лидеров – подписания пока отложены

17 Марта 2024 • 18:09 Комментировать

«Интер» работает над пролонгацией трудовых соглашений с футболистами и главным тренером Симоне Индзаги. Для рулевого «нерадзурри» готовят контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/2027. Кроме того, миланцы хотят подписать новые договора с форвардом Лаутаро Мартинесом (аргентинец просит 10 миллионов евро зарплаты) и полузащитником Николо Бареллой (договорённость уже достигнута).

Впрочем, как сообщает La Gazzetta dello Sport, подписания этих контрактов пока отложены до конца сезона. Дело в том, что «Интеру» нужен зелёный свет от президента клуба Стивена Чжана, ведь клубу придётся выйти за пределы зарплатной ведомости.

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Интер Милан Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес Николо Барелла ещё теги
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