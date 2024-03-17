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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – о журналистах: «Не указывайте мне, как поступать»

17 Марта 2024 • 17:52 Комментировать
Ювентус
0:0
Дженоа

После ничьей с «Дженоа» (0:0) рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил вопрос о его отказе менять схему 3-5-2.

«Мы третьи в таблице. Знаете ли вы, каково быть тренером? Я не знаю, каково быть журналистом. Я не смею указывать журналисту, как ему делать свою работу. Так что не указывайте мне, как поступать.

Я работаю в «Ювентусе», и у меня есть цель. Я разочарован последними результатами. Все совершают ошибки, но я стараюсь делать выбор на благо команды. Я никогда не следил за общественным мнением. Может быть, я ошибаюсь, не используя трёх нападающий, а может быть, я прав», - сказал Аллегри итальянскому Sky.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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