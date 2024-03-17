Аллегри прокомментировал потерю очков «Ювентусом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после ничьей с «Дженоа» в матче чемпионата Италии (0:0).

«В первом тайме было небольшое напряжение из-за важности матча и необходимости победить, поэтому мы были немного скованы. Во втором тайме мы действовали лучше, у нас были хорошие моменты, и мы не позволяли «Дженоа» наносить удары. Так что мы должны извлечь из этой игры положительные моменты. Командный настрой сегодня был лучше, чем в прошлых матчах.

«Только одна победа в восьми последних матчах? Это не должно создавать напряжения, а только давать чувство ответственности. Нам нужно заслужить место в Лиге чемпионов», - сказал Аллегри в эфире итальянского Sky.