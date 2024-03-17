Аллегри сообщил о наказании для Влаховича

В воскресенье «Ювентус» на своём поле не смог обыграть «Дженоа» - матч Серии А завершился со счётом 0:0. В концовке с поля был удалён нападающий «старой синьоры» Душан Влахович. Серб получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение в виде споров с судьёй. Как следствие, Влахович не поможет «Юве» как минимум в следующем матче.

После игры рулевой «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил о том, что Влахович будет наказан.

«К сожалению, Влахович допустил ошибку и будет оштрафован», - сказал Аллегри в комментарии для итальянского Sky.

На текущий момент «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А.