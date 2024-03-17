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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не смог забить в ворота «Дженоа» и потерял Влаховича

17 Марта 2024 • 16:25 Комментировать (1)
Ювентус
0:0
Дженоа
окончен

В первом воскресном матче 29-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Дженоа» и до середины второго тайма не имел большого преимущества, а также обилия моментов. Уже в дебюте со штрафного с левого фланга у гостей выполнена подача, и Маттиа Бани головой наносил удар в дальний угол - парировано. Следующий толковый момент был создан через час. Самуэль Айлинг на линии штрафной обманул соперника и пробил низом, а кипер в броске перевел мяч в стойку. Навес справа от Андреа Камбьяссо, Душан Влахович выиграл воздух и направил мяч рядом с дальней штангой. И еще одна похожая атака, но на сей раз форвард пробил неточно по высоте. Влахович создал момент для Мойзе Кина, тот атаковал с линии штрафной и попал в штангу. На 90-й минуте Душан наговорил арбитру лишнего и был удален.

«Ювентус» догнал «Милан» на втором месте, проведя на матч больше соперника. «Дженоа» - 12-й.

Протокол игры  
Ювентус0:0Дженоа
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило Луис  39'Камбьясо Андреа  58' 82' (Кин Мойзе ( 82') Маккенни Уэстон 58' (Рабио Адриен ( 58') Локателли МануэльМиретти Фабио 78' (Веа Тимоти ( 78') Костич Филип 59' (Йылдыз Кенан ( 59') Влахович Душан  90'  90'Кьеза Федерико 59' (Айлинг Самуэль ( 59')
Запасные: Ругани ДаниэлеАлекс СандроДжало ТьягуНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоДе Шильо МаттиаПерин МаттиаБоэнде Джозеф
Мартинес ХосепДе Винтер КониБани Маттиа 85' (Читтадини Джорджо ( 85') Васкес ХоанСпенс ДжедМессиас ЖуниорБадель Милан 85' (Бохинен Эмиль ( 85') Френдруп Мортен 69' (Стротман Кевин ( 69') Оливейра Витор  65'Гудмундссон Альберт 70' (Малиновский Руслан ( 70') Ретеги Матео 79' (Анкей Дэвид ( 79')
Запасные: Леали НиколаФольякко АлессандроСоммарива ДаниэлеХапс РидгесианоТоммазо ПиттиноТорсби Мортен
17 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Дженоа

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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
17 Марта 2024 в 16:32
Молодцы, нечего сказать. Слишком поздно стали сливать этого придурка на бровке. 8 матчей - одна победа. Крутой уровень игры у команды. Такими темпами и Болонья может обогнать туринцев, что будет вполне закономерно. Цель остаётся прежней - главное попасть в заветную четверку и поскорей бы закончился чемпионат, чтобы, не приведи Господь, и Рома обогнала Ювентус.)
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