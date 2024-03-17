«Ювентус» не смог забить в ворота «Дженоа» и потерял Влаховича

В первом воскресном матче 29-го тура Серии А «Ювентус» принимал «Дженоа» и до середины второго тайма не имел большого преимущества, а также обилия моментов. Уже в дебюте со штрафного с левого фланга у гостей выполнена подача, и Маттиа Бани головой наносил удар в дальний угол - парировано. Следующий толковый момент был создан через час. Самуэль Айлинг на линии штрафной обманул соперника и пробил низом, а кипер в броске перевел мяч в стойку. Навес справа от Андреа Камбьяссо, Душан Влахович выиграл воздух и направил мяч рядом с дальней штангой. И еще одна похожая атака, но на сей раз форвард пробил неточно по высоте. Влахович создал момент для Мойзе Кина, тот атаковал с линии штрафной и попал в штангу. На 90-й минуте Душан наговорил арбитру лишнего и был удален.

«Ювентус» догнал «Милан» на втором месте, проведя на матч больше соперника. «Дженоа» - 12-й.