«Милан» озвучил состав на игру с «Вероной»

В одном из воскресных матчей Серии А сыграют «Верона» и «Милан». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Калюлю, Томори, Тео Эрнандес, Рейндерс, Беннасер, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Окафор.

Матч чемпионата Италии между «Вероной» и «Миланом» стартует 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.