Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» озвучил состав на игру с «Вероной»

17 Марта 2024 • 15:55 Комментировать
Верона
0:0
Милан
1 5.40 X 3.90 2 1.68
1-й тайм

В одном из воскресных матчей Серии А сыграют «Верона» и «Милан». Наставник «россонери» Стефано Пиоли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Калюлю, Томори, Тео Эрнандес, Рейндерс, Беннасер, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Окафор.

Матч чемпионата Италии между «Вероной» и «Миланом» стартует  17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Милан» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан

Новости по матчу

Сегодня, 17 Марта
16:30
«Верона» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
02:22
Верона - Милан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:32
Точный прогноз и ставка на матч Верона – Милан чемпионата Италии – 17 марта 2024
12 Марта
15:15
Зиркзее интересен трём топ-клубам из Серии А
10 Марта
22:23
Гасперини: «Интер» явно превосходит всех в Серии А»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕРОНА МИЛАН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу В «Барселоне» случилась отставка Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы
Спортивные новости
«Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ювентус Ювентус
Дженоа Дженоа
0
0
1.47 4.10 7.00
Видео
10 мин
Верона Верона
Милан Милан
0
0
3.80 3.60 1.89
Видео
17.03.24 в 20:00
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
1.85 3.75 3.80
Видео
17.03.24 в 20:00
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
1.36 5.00 7.20
Видео
17.03.24 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Наполи Наполи
1.52 4.30 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
16:37 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В РПЛ Миранчуку надо возвращаться после 34 лет»
16:30 · Италия. Серия А
«Верона» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:25 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог забить в ворота «Дженоа» и потерял Влаховича 1
15:55 · Италия. Серия А
«Милан» озвучил состав на игру с «Вероной»
14:39 · Италия. Серия А
Кьеза – о матче с «Дженоа»: «Мы должны забрать 3 очка» 2
14:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Дженоа»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:42 · Италия. Серия А
Влахович и Кьеза – в основе «Ювентуса» на матч с «Дженоа»
13:11 · Италия. Серия А
Камоцци: «Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой»
11:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» вышел на связь с защитником из Ла Лиги
11:45 · Италия. Серия А
​Капелло: «Рома»? «Милану» пора усиливать оборону»
10:51 · Италия. Серия А
​У Жиру появились предложения из МЛС
10:22 · Италия. Серия А
«Рома» потеряла Дибалу 1
09:55 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Очень приятно, когда меня сравнивают с Марадоной» 1
09:51 · Италия. Серия А
Миранчук - в заявке «Аталанты» на матч с «Фиорентиной»
09:48 · Италия. Серия А
​Роберто Мартинес похвалил Леау
Все новости
Рекомендуем