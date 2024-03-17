Кьеза – о матче с «Дженоа»: «Мы должны забрать 3 очка»

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза намерен добыть победу в выездном матче с «Дженоа» в рамках итальянской Серии А. Напомним, в 7 последних матчах «старая синьора» смогла одержать всего одну победу. Команда Массимилиано Аллегри недавно опустилась на третью строчку в чемпионате.

«Аллегри сказал, что нам нужно оставить всё личное в стороне. Мы должны забрать 3 очка. Мы хотим найти необходимое желание и концентрацию», – цитирует Кьезу журналист Николо Скира.

Отметим, что Федерико в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился семью голами и одной результативной передачей. Сегодня Кьеза сыграет против команды из своего родного города.