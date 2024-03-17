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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеза – о матче с «Дженоа»: «Мы должны забрать 3 очка»

17 Марта 2024 • 14:39 Комментировать
Ювентус
0:0
Дженоа
1 1.50 X 4.15 2 7.90
перерыв

Нападающий туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза намерен добыть победу в выездном матче с «Дженоа» в рамках итальянской Серии А. Напомним, в 7 последних матчах «старая синьора» смогла одержать всего одну победу. Команда Массимилиано Аллегри недавно опустилась на третью строчку в чемпионате.

«Аллегри сказал, что нам нужно оставить всё личное в стороне. Мы должны забрать 3 очка. Мы хотим найти необходимое желание и концентрацию», – цитирует Кьезу журналист Николо Скира.

Отметим, что Федерико в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии отметился семью голами и одной результативной передачей. Сегодня Кьеза сыграет против команды из своего родного города.

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