Влахович и Кьеза – в основе «Ювентуса» на матч с «Дженоа»

В воскресенье «Ювентус» будет принимать «Дженоа» в календарном матче чемпионата Италии. Наставник туринской команды Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Влахович, Кьеза.

Стартовый свисток в матче «Ювентус» - «Дженоа» прозвучит в 14:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.