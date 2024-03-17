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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: «Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой»

17 Марта 2024 • 13:11 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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Через 6 ч. 31 мин.

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, игра российского футболиста в нынешнем сезоне позволяет ему рассчитывать на продление контракта с итальянским клубом.

«Он может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой». Если этого не случится, то на рынке свободных агентов Алексей будет высоко котироваться среди итальянских клубов», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 27 матчей, забил три гола и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 28-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до середины 2025 года.

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