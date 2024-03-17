Камоцци: «Миранчук может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

По мнению эксперта, игра российского футболиста в нынешнем сезоне позволяет ему рассчитывать на продление контракта с итальянским клубом.

«Он может рассчитывать на продление контракта с «Аталантой». Если этого не случится, то на рынке свободных агентов Алексей будет высоко котироваться среди итальянских клубов», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 27 матчей, забил три гола и отдал 10 результативных передач. Действующий контракт 28-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитан до середины 2025 года.