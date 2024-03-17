​У Жиру появились предложения из МЛС

Растет вероятность того, что «Милан» расстанется с Оливье Жиру предстоящим летом. Клуб очевидно подыскивает молодого нападающего, вокруг которого можно будет строить игру в нападении долгие годы, но теперь и у Оливье появляются варианты на стороне.

А точнее, в американском чемпионате МЛС. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport, с Жиру связались представители команд из двух городов - Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Какие конкретно это клубы, пока не уточняется.

Напомним, что Оливье выступает за «Милан» с 2021 года и в первый же сезон с клубом выиграл чемпионат Италии, забив два гола в важнейшем матче против «Интера».