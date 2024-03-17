«Рома» потеряла Дибалу

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала получил повреждение, об этом сообщил журналист Sky Sport Анджело Манджанте. У аргентинского футболиста диагностировали травму приводящей мышцы бедра.

В связи с этим звездный форвард не сможет помочь «волкам» в предстоящем матче чемпионата Италии против «Сассуоло». Кроме того, Пауло не поедет на тренировочный сбор национальной команды Аргентины. Ориентировочные сроки восстановления игрока – десять дней.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Дибала провел 20 матчей. На счету 30-летнего футболиста 12 забитых мячей и семь результативных передач.