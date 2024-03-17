Кварацхелия: «Очень приятно, когда меня сравнивают с Марадоной»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о сравнениях с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Грузинский футболист признался, что гордится прозвищем «Кварадона», которое дали ему болельщики.

«Марадона — бог «Наполи». Очень приятно, когда меня сравнивают с ним. Но, конечно, я не могу сравнивать себя с ним, потому что он один из лучших игроков за всю историю», — цитирует Кварацхелию Football-Italia.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 37 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что ранее вингер выступал в России, где защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».