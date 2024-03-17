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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия: «Очень приятно, когда меня сравнивают с Марадоной»

17 Марта 2024 • 09:55 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Наполи
1 1.58 X 4.30 2 5.90
Через 11 ч. 37 мин.

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о сравнениях с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Грузинский футболист признался, что гордится прозвищем «Кварадона», которое дали ему болельщики.

«Марадона — бог «Наполи». Очень приятно, когда меня сравнивают с ним. Но, конечно, я не могу сравнивать себя с ним, потому что он один из лучших игроков за всю историю», — цитирует Кварацхелию Football-Italia.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 37 матчей, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что ранее вингер выступал в России, где защищал цвета «Локомотива» и «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
17 Марта 2024 в 10:23
конечно не можешь, я не фанат Марадоны абсолютно, но Хвиче до Диего как до Луны ))
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