Миранчук - в заявке «Аталанты» на матч с «Фиорентиной»

В рамках 29-го тура чемпионата Италии состоится встреча между «Аталантой» и «Фиорентиной». Российский хавбек Алексей Миранчук был включен в заявку бергамасков на предстоящую встречу, об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Поединок состоится в Бергамо сегодня, 17 марта. Начало матча запланировано в 20:00 по московскому времени.

Перед этой встречей «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» располагается на восьмой строчке.

В текущем сезоне Алексей провел 19 поединков в чемпионате Италии, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.