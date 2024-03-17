​Роберто Мартинес похвалил Леау

Главный тренер португальской сборной полон похвал в адрес Рафаэла Леау - он считает футболиста очень талантливым и важным для национальной команды Португалии. Стоит напомнить о том, что родители Леау из Анголы - бывшей португальской колонии. Мартинес верит в него:

- Мне очень нравится его личность и его голы. Голами он показывает свой талант, его личность играет большую роль в этом. Я не устаю восхищаться его игрой. Рафа - очень важный игрок для нашей команды, - цитирует слова Мартинеса pianetamilan.it.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года, ранее он играл за лиссабонский «Спортинг» и за французский «Лилль».