Каталонская «Барселона» договорилась о новом трансфере. По информации Todofichajes, ряды «сине-гранатовых» пополнит известный аргентинский форвард Пауло Дибала. В настоящий момент он выступает в Серии А за «Рому».

Дибала провел переговоры с каталонцами и дал согласие на переход в летнее трансферное окно. «Барселона» подпишет с аргентинцем долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре года. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, которые прописаны в соглашении Пауло в качестве отступных.

В текущем сезоне чемпионата Италии 30-летний нападающий сыграл 20 матчей. В активе Дибалы 12 голов и семь результативных передач.

Дибала может продолжить карьеру в Мадриде