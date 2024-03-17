Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка слухи

17 Марта 2024 • 09:20 Комментировать (3)

Каталонская «Барселона» договорилась о новом трансфере. По информации Todofichajes, ряды «сине-гранатовых» пополнит известный аргентинский форвард Пауло Дибала. В настоящий момент он выступает в Серии А за «Рому».

Дибала провел переговоры с каталонцами и дал согласие на переход в летнее трансферное окно. «Барселона» подпишет с аргентинцем долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре года. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, которые прописаны в соглашении Пауло в качестве отступных.

В текущем сезоне чемпионата Италии 30-летний нападающий сыграл 20 матчей. В активе Дибалы 12 голов и семь результативных передач.

Дибала может продолжить карьеру в Мадриде

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Барселона Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (3) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Барсафобия
17 Марта 2024 в 09:27
давай аргентинец будь вторым месси!
San13
17 Марта 2024 в 11:17
В 30+ лет? Сомневаюсь:))
Барсафобия
17 Марта 2024 в 11:19
нет, я сказал в смысле вместо месси после 3 года он был бы лидером и пеналтистом барсы
«Барселона» больше всего хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» хочет избежать встречи в четвертьфинале Лиги чемпионов с одной командой «Реал» может продать Винисиуса за 200 миллионов - есть покупатель Клопп назвал футболиста, которому впервые за карьеру разрешил не защищаться Это может стоить чемпионства в АПЛ: «Арсенал» обходит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по интересному показателю С кем сыграет «Ливерпуль» Клоппа: Всё о жеребьёвке Лиги Европы В «Барселоне» случилась отставка «Спартаку» выбрали нового тренера, «Реал» шантажирует Мбаппе, а «Манчестер Сити» определился с заменой Гвардиоле – в главных слухах недели С кем сыграют «Реал» и «Манчестер Сити»: Впереди последняя жеребьёвка Лиги чемпионов Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя Промес обратился к «Спартаку»
Спортивные новости
Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе «Трактор» на выезде обыграл московское «Динамо» в первом матче 1/4 финала КХЛ «Локомотив» обыграл «Авангард» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ Вайсфельд назвал самую интересную пару второго раунда плей-офф КХЛ Бывший тренер сборной России отреагировал на решение Билялетдинова уйти из «Ак Барса» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
17.03.24 в 14:30
Ювентус Ювентус
Дженоа Дженоа
1.47 4.10 7.00
Видео
17.03.24 в 17:00
Верона Верона
Милан Милан
3.80 3.60 1.89
Видео
17.03.24 в 20:00
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
1.85 3.75 3.80
Видео
17.03.24 в 20:00
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
1.36 5.00 7.20
Видео
17.03.24 в 22:45
Интер Милан Интер Милан
Наполи Наполи
1.52 4.30 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Марта
10:51 · Италия. Серия А
​У Жиру появились предложения из МЛС
10:22 · Италия. Серия А
«Рома» потеряла Дибалу 1
09:55 · Италия. Серия А
Кварацхелия: «Очень приятно, когда меня сравнивают с Марадоной» 1
09:51 · Италия. Серия А
Миранчук - в заявке «Аталанты» на матч с «Фиорентиной»
09:48 · Италия. Серия А
​Роберто Мартинес похвалил Леау
08:57 · Англия. Премьер-лига
Экс-одноклубник по «Ювентусу» рассказал, что думает о Роналду
08:46 · Италия. Серия А
В «Лацио» отреагировали на проблемы Иммобиле
08:02 · Италия. Серия А
​Бывший защитник «Динамо» может оказаться в «Милане»
02:47 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги близок к возвращению в «Салернитану» – его уволили в прошлом месяце
02:38 · Италия. Серия А
Топ-клуб Серии А может переманить Иммобиле из «Лацио» слухи
00:45 · Италия. Серия А
Только два полузащитника опережают Луиса Альберто по ассистам в топ-5 лигах с сезона-2017/18
00:43 · Италия. Серия А
Суперзамена Кастельяноса помогла «Лацио» обыграть «Фрозиноне»
16 Марта
22:06 · Италия. Серия А
Ещё один топ-клуб Серии А готов побороться за Калафьори
21:57 · Италия. Серия А
«Лечче» прервал безвыигрышную серию в гостях у «Салернитаны»
21:54 · Италия. Серия А
«Наполи» запланировал переговоры по Кварацхелии
Все новости
Рекомендуем