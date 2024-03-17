В «Лацио» отреагировали на проблемы Иммобиле

Клаудио Лотито, президент римского «Лацио», высказался о конфликте между болельщиками команды и нападающим Чиро Иммобиле.

«Подобное происходит со мной каждый день. Я последние 20 лет живу под охраной, получаю много угроз смерти. Но я не поднимаю шумиху по этому поводу», - передает слова руководителя Calciomercato.

Ранее стало известно, что группа фанатов преследует и угрожает Иммобиле. Болельщики считают, что игрок виноват в недавней отставке главного тренера Маурицио Сарри.

В нынешнем сезоне нападающий провел 25 матчей в Серии А. На счету форварда шесть забитых мячей и одна голевая передача.