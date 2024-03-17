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Чемпионат Италии. Серия А

​Бывший защитник «Динамо» может оказаться в «Милане»

17 Марта 2024 • 08:02 Комментировать

Итальянский «Милан» положил глаз на Себастиана Шиманьски, в прошлом выступавшего за московское «Динамо». Сейчас Шиманьски защищает цвета турецкого «Фенербахче», но летом может оказаться в составе «Милана», такую информацию сообщает турецкое издание As Marca.

Правда, пока что стороны далеки от того, чтобы сойтись в цене - «Милан» предложил 18 миллионов за футболиста, «Фенербахче» в ответ изъявил желание получить за него не менее 28 миллионов. Сторонам предстоит торг, и не факт, что он будет успешным.

В настоящий момент «Милан» занимает второе место в Серии А, в воскресенье клубу предстоит матч с «Вероной».


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Милан Фенербахче Себастиан Шиманьски ещё теги
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