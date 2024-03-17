Филиппо Индзаги близок к возвращению в «Салернитану» – его уволили в прошлом месяце

Наставник Филиппо Индзаги в скором времени может вновь занять пост в «Салернитане».

50-летний специалист был отправлен в отставку чуть больше месяца назад – 11 февраля. Теперь же, по данным инсайдера Николо Скиры, тренер близок к возвращению в клуб. В ближайшее время стороны должны окончательно договориться о воссоединении.

Напомним, что сменщиком Филиппо Индзаги в «Салернитане» стал Фабио Ливерани, при котором команда набрала всего одно очко в пяти матчах Серии А.

«Салернитана» занимает последнюю строчку в турнирной таблице после 29 туров. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет 11 очков.