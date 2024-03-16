Ещё один топ-клуб Серии А готов побороться за Калафьори

Защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори может пойти на повышение в летнее трансферное окно. Слухи давно связывают 21-летнего игрока с «Ювентусом». При этом Calciomercato располагает информацией о том, что побороться за Калафьори может ещё один топ-клуб – действующий чемпион «Наполи».

Отмечается, что «Болонья» может запросить за Калафьори от 15 до 20 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Рикардо Калафьори провёл за «Болонью» 31 официальный матч. В них защитник записал на свой счёт два гола. Стоит сказать, что Калафьори способен играть как в центре, так и на левом фланге обороны.