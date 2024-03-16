«Лечче» прервал безвыигрышную серию в гостях у «Салернитаны»

В 29-м туре чемпионата Италии встретились давно не побеждавшие «Салернитана» и «Лечче». Хозяева имели громадный перевес в контроле мяча, но не в количестве ударов и голов. На 17-м минуте Никола Крстович открыл счет в матче при помощи рикошета. Проигрывающая сторона сделала ставку на навесы, но удары в таких атаках в основном были неточными.

«Лечче» набрал три очка впервые за шесть туров и взмыл на 13-е место. Соперник безнадежно последний и может считать туры до вылета в Серию Б.