«Лечче» прервал безвыигрышную серию в гостях у «Салернитаны»

В 29-м туре чемпионата Италии встретились давно не побеждавшие «Салернитана» и «Лечче». Хозяева имели громадный перевес в контроле мяча, но не в количестве ударов и голов. На 17-м минуте Никола Крстович открыл счет в матче при помощи рикошета. Проигрывающая сторона сделала ставку на навесы, но удары в таких атаках в основном были неточными.
«Лечче» набрал три очка впервые за шесть туров и взмыл на 13-е место. Соперник безнадежно последний и может считать туры до вылета в Серию Б.
Протокол игры
|17'Крстович Никола (0:1)
Костиль Бенуа•Дьомбер Норберт68' (Дзаноли Алессандро (68') • 82'Манолас Костас•Пирола Лоренцо• 73'Брадарич Домагой•Кулибали Лассана 30'53' (Гомис Ирон (53') •Маджоре Джулио 45'72' (Мартеджани Агустин (72') •Башич Тома•Кандрева Антонио•Чауна Лум67' (Виньято Эмануэль (67') •Вайссман Шон53' (Сими Нванкво (53')
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен 41'90' (Венути Лоренцо (90') •Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино71' (Сансоне Никола (71') •Блен Алексис•Рамадани Юльбер• 49'Уден Реми46' (Доргу Патрик (46') •Алмквист Понтус•Крстович Никола78' (Гонсалес Хоан (78') •Пикколи Роберто 54'
16 марта. Стадион "Аречи".
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