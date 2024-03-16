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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» прервал безвыигрышную серию в гостях у «Салернитаны»

16 Марта 2024 • 21:57 Комментировать
Салернитана
0:1
Лечче
окончен

В 29-м туре чемпионата Италии встретились давно не побеждавшие «Салернитана» и «Лечче». Хозяева имели громадный перевес в контроле мяча, но не в количестве ударов и голов. На 17-м минуте Никола Крстович открыл счет в матче при помощи рикошета. Проигрывающая сторона сделала ставку на навесы, но удары в таких атаках в основном были неточными.

«Лечче» набрал три очка впервые за шесть туров и взмыл на 13-е место. Соперник безнадежно последний и может считать туры до вылета в Серию Б.

Протокол игры  
Салернитана0:1Лечче
  17'Крстович Никола (0:1)
Костиль БенуаДьомбер Норберт 68' (Дзаноли Алессандро ( 68'  82') Манолас КостасПирола Лоренцо  73'Брадарич ДомагойКулибали Лассана  30' 53' (Гомис Ирон ( 53') Маджоре Джулио  45' 72' (Мартеджани Агустин ( 72') Башич ТомаКандрева АнтониоЧауна Лум 67' (Виньято Эмануэль ( 67') Вайссман Шон 53' (Сими Нванкво ( 53')
Запасные: Иквуемеси ЧуквубуикемПасалидис ТриантафиллосСфайт Андрес ЭмилПеллегрино МаркоФасио ФедерикоАллокка ПаскуалеЛенговски МатеушСамбья СаломонБоатенг ЖеромОчоа Гильермо
Фальконе ВладимироЖендрей Валентен  41' 90' (Венути Лоренцо ( 90') Понграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло Антонино 71' (Сансоне Никола ( 71') Блен АлексисРамадани Юльбер  49'Уден Реми 46' (Доргу Патрик ( 46') Алмквист ПонтусКрстович Никола 78' (Гонсалес Хоан ( 78') Пикколи Роберто  54'
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедонРафья ХамзаТуба АхмедБранколлини ФедерикоПьеротти Сантьяго
16 марта. Стадион "Аречи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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