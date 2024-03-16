«Наполи» запланировал переговоры по Кварацхелии

Летом представители «Наполи» проведут встречу с представителями полузащитника Хвичи Кварацхелии. Клуб хочет обсудить улучшенный контракт для грузинского полузащитника. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Calciomercato.

Действующее трудовое соглашение 23-летнего Кварацхелии с «Наполи» рассчитано до середины 2027 года. Всего за клуб грузин провёл 80 официальных матчей, в которых забил 24 гола и отдал 23 результативных паса на партнёров.

Ранее появлялась информация о том, что за игрой Кварацхелии в одном из последних матчей следил скаут «Манчестер Сити».