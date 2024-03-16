«Ювентус» нашёл замену Погба

Поль Погба получил дисквалификацию за допинг, поэтому «Ювентус» теперь ищет нового футболиста в среднюю линию поля. Как сообщает TodoFichajes, туринский клуб хочет подписать Сергея Милинковича-Савича. Прошлым летом серб перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», однако он уже готов вернуться в Италию.

Проблема может заключаться в финансовой стороне вопроса, ведь в Саудовской Аравии 29-летний Милинкович-Савич получает большие деньги.

В сезоне 2023/2024 Сергей Милинкович-Савич провёл 29 матчей. В них серб забил десять голов и отдал девять голевых передач. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 35 миллионов евро.